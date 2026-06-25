USA: levée de la protection contre l'expulsion de 350'000 Haïtiens

La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a autorisé jeudi l'administration ...
USA: levée de la protection contre l'expulsion de 350'000 Haïtiens

USA: levée de la protection contre l'expulsion de 350'000 Haïtiens

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a autorisé jeudi l'administration Trump à révoquer sans contrôle un statut protégeant de l'expulsion 350'000 immigrés haïtiens et 6'000 Syriens. La décision a été prise par six juges contre trois.

Dans une décision prise par les six juges conservateurs, contre l'avis de leurs collègues progressistes, la Cour considère que la loi ne permet pas à la justice de contrôler les décisions du pouvoir exécutif concernant le statut de protection temporaire (TPS).

Le TPS, qui protège ses bénéficiaires de l'expulsion et leur donne le droit de travailler, est accordé provisoirement aux immigrés dont la sécurité est menacée dans leur pays d'origine en raison de conflits, de catastrophes naturelles ou d'autres conditions 'extraordinaires'.

/ATS
 

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