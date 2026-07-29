USA: prison à vie pour un ado qui a tué quatre personnes

Un adolescent américain ayant tué quatre personnes en septembre 2024 à l'aide d'un fusil d'assaut offert par son père à Noël a été condamné à la prison à vie mardi.

C. G., 16 ans, a plaidé coupable d'avoir ouvert le feu au lycée Apalachee, dans la petite ville de Winder en Géorgie, située à 70 kilomètres d'Atlanta.

Il a tué deux élèves ainsi que deux professeurs et a blessé neuf personnes. Il avait 14 ans au moment des faits.

L'adolescent a été condamné à la prison à vie, sans liberté conditionnelle.

Malgré son jeune âge, il a été poursuivi en tant qu'adulte.

'Vos deux parents vous ont laissé tomber. Votre famille vous a laissé tomber', a déclaré le juge Nicholas Trimm.

Mais 'vous n'étiez pas victime de harcèlement à Apalachee', a ajouté le magistrat: 'Ce n'était pas motivé par la haine. Vous ne connaissiez personne dans cette école. C'était juste pour le plaisir de commettre un acte infâme.'

Le père de C. G. a été condamné en mars 2026 pour meurtre sans préméditation et homicide involontaire, dans l'une des premières affaires où un parent a été poursuivi pour une attaque par arme à feu commise par son enfant.

En 2023, le père avait offert un fusil AR-15 à son fils pour Noël, et ce alors même que Colt avait déjà menacé d'ouvrir le feu dans une école. C'est ce même fusil d'assaut qu'il a utilisé moins d'un an plus tard lors de la tuerie de Winder.

Quelques mois plus tôt, en mai, deux policiers, alertés par le FBI qui avait constaté l'envoi de messages menaçant de commettre une tuerie dans une école depuis l'adresse internet du domicile, s'étaient rendus au foyer familial.

La responsabilité des parents dans ce type de cas est, depuis quelques années, de plus en plus scrutée par la justice.

Les parents d'un adolescent qui avait abattu quatre personnes dans un lycée du Michigan en 2021 ont été reconnus coupables d'homicide involontaire en 2024 et condamnés à des peines de 10 à 15 ans de prison.

Aux Etats-Unis, les armes à feu sont la première cause de mortalité chez les mineurs depuis plusieurs années, selon les autorités sanitaires américaines.

/ATS