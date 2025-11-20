Ukraine: Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

Une proposition de plan de paix soutenue par Washington et dont l'AFP a vu une copie prévoit ...
Ukraine: Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

Ukraine: Donetsk et Lougansk passeraient en mains russes

Photo: KEYSTONE/EPA RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS

Une proposition de plan de paix soutenue par Washington et dont l'AFP a vu une copie prévoit que la Crimée ainsi que les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est de l'Ukraine 'seront reconnues de facto comme russes, y compris par les Etats-Unis'.

Selon ce projet en 28 points, deux autres régions, celles de Kherson et Zaporijjia dans le sud, seraient partagées selon le tracé de l'actuelle ligne de front.

Le texte prévoit aussi que l'armée ukrainienne serait limitée à 600'000 militaires, que l'Otan s'engagerait à ne pas stationner de troupes en Ukraine, mais que des avions de combat européens seraient basés en Pologne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Zohran Mamdani se dit « prêt » avant sa recontre avec Trump

Zohran Mamdani se dit « prêt » avant sa recontre avec Trump

Monde    Actualisé le 20.11.2025 - 18:07

50 ans après la mort de Franco, hommage au « miracle » espagnol

50 ans après la mort de Franco, hommage au « miracle » espagnol

Monde    Actualisé le 20.11.2025 - 12:55

L'ONU cible la Suisse sans la nommer sur les réfugiés ukrainiens

L'ONU cible la Suisse sans la nommer sur les réfugiés ukrainiens

Monde    Actualisé le 20.11.2025 - 12:41

Nouvelles attaques israéliennes sur Gaza - au moins quatre morts

Nouvelles attaques israéliennes sur Gaza - au moins quatre morts

Monde    Actualisé le 20.11.2025 - 21:09

Articles les plus lus