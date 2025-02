Ukraine: Macron prévoit une « trêve » dans les « semaines à venir »

Le président français Emmanuel Macron, en visite à Washington, a déclaré lundi qu'une 'trêve' en Ukraine pourrait être conclue 'dans les semaines à venir', trois ans jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe.

'Le schéma devrait être le suivant: des négociations entre les Etats-Unis et la Russie et entre les Etats-Unis et l'Ukraine', a affirmé M. Macron dans un entretien accordé à la chaîne Fox News, saluant l'annonce par Donald Trump de la possible visite prochaine du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison Blanche.

'Il faut d'abord une trêve. Je pense qu'elle pourrait être conclue dans les semaines à venir', a poursuivi, en anglais, le chef de l'Etat français, qui ces derniers jours a échangé avec la quasi-totalité des dirigeants européens.

'Si elle n'est pas respectée, ce sera la meilleure preuve que la Russie n'est pas sérieuse', a avancé Emmanuel Macron, en marge de sa rencontre avec son homologue américain Donald Trump à la Maison Blanche, largement consacrée à la guerre en Ukraine.

Emmanuel Macron a par ailleurs appelé les Etats-Unis à se montrer solidaires des Européens en cas de fin des combats en Ukraine. Il a affirmé avoir parlé à 30 dirigeants européens et leurs alliés, dont beaucoup se sont dits, selon lui, ouverts à un accord.

'Si nous étions attaqués, imaginons une seconde que la Russie puisse violer ce traité. Que va-t-il se passer? Ils ont besoin de ce message de solidarité de la part des Etats-Unis', a poursuivi Emmanuel Macron.

Malgré d'énormes divergences qui persistent sur le fond, le président français a déclaré être 'convaincu qu'il y avait un chemin' avec Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

/ATS