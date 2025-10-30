Ukraine: Washington et Pékin vont « travailler ensemble », dit Trump

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient 'travailler ...
Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient 'travailler ensemble' sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

'L'Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose', a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Xi Jinping va 'nous aider et nous allons travailler ensemble sur l'Ukraine', a déclaré Donald Trump.

