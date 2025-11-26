Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la ...
Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

Photo: KEYSTONE/EPA SPUTNIK POOL/KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK / KREMLIN

L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou pour discuter du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, selon Donald Trump. Il a évoqué la présence possible de son gendre sur place.

'Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared [Kushner]. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou', a déclaré mardi le président américain à la presse à bord de son avion.

Le 21 novembre, les Etats-Unis ont proposé un plan de paix pour l'Ukraine jugé très favorable à la Russie. Il a depuis lors été amendé, pour parvenir à une nouvelle version 'significativement meilleure' pour Kiev et dont Steve Witkoff va aller discuter avec Vladimir Poutine à Moscou, à la demande de Donald Trump.

/ATS
 

Actualités suivantes

Aucun lien entre téléphone portable et cancer démontré, dit l'ANSES

Aucun lien entre téléphone portable et cancer démontré, dit l'ANSES

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 00:59

« Meurtres de la valise »: perpétuité pour la mère infanticide

« Meurtres de la valise »: perpétuité pour la mère infanticide

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 00:47

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 19:45

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 16:05

Articles les plus lus

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 15:09

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 16:05

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 19:45

« Meurtres de la valise »: perpétuité pour la mère infanticide

« Meurtres de la valise »: perpétuité pour la mère infanticide

Monde    Actualisé le 26.11.2025 - 00:47

Environ 204 millions de personnes dans des zones aux groupes armés

Environ 204 millions de personnes dans des zones aux groupes armés

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 10:33

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 15:09

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

La Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 16:05

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Bolsonaro devra purger sa peine de 27 ans de prison

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 19:45

Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts

Des frappes pakistanaises en Afghanistan font au moins 10 morts

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 06:14

La Chine lance un vaisseau de secours vers ses astronautes

La Chine lance un vaisseau de secours vers ses astronautes

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 06:57

Environ 204 millions de personnes dans des zones aux groupes armés

Environ 204 millions de personnes dans des zones aux groupes armés

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 10:33

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

L'unique couple de pandas dit adieu à la France

Monde    Actualisé le 25.11.2025 - 15:09