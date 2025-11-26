Ukraine: Witkoff rencontrera Poutine la semaine prochaine

L'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine la semaine prochaine à Moscou pour discuter du plan pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, selon Donald Trump. Il a évoqué la présence possible de son gendre sur place.

'Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared [Kushner]. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent et ils vont rencontrer le président Poutine, je crois, la semaine prochaine à Moscou', a déclaré mardi le président américain à la presse à bord de son avion.

Le 21 novembre, les Etats-Unis ont proposé un plan de paix pour l'Ukraine jugé très favorable à la Russie. Il a depuis lors été amendé, pour parvenir à une nouvelle version 'significativement meilleure' pour Kiev et dont Steve Witkoff va aller discuter avec Vladimir Poutine à Moscou, à la demande de Donald Trump.

/ATS