Ukraine: Xi peut avoir une grande influence sur Poutine, dit Trump

Le président chinois pourrait exercer 'une grande influence' sur son homologue russe Vladimir Poutine en vue d'un règlement du conflit en Ukraine, a affirmé mercredi Donald Trump. Le président américain rencontrera Xi Jinping la semaine prochaine.

'Je pense qu'il peut avoir une grande influence sur Poutine', a déclaré le président américain aux journalistes lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche.

'Je pense qu'il peut avoir une grande influence. Et nous parlerons certainement de la Russie et de l'Ukraine', a-t-il ajouté au sujet de cette rencontre prévue en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) en Corée du Sud.

Il s'agira de la première rencontre entre les deux hommes depuis le retour à la Maison Blanche de Donald Trump.

Le président américain a réaffirmé s'attendre à parvenir à un accord commercial avec la Chine lors de ce sommet.

'Je pense que nous allons conclure un accord', a-t-il dit, minimisant l'importance de la décision de Pékin de restreindre ses exportations de terres rares, qu'il a qualifiée de simple 'perturbation'.

Les tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales sont remontées d'un cran depuis l'annonce par la Chine il y a deux semaines d'un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage.

