Ukraine: au moins six morts et des coupures de courant

Au moins six personnes ont été tuées mercredi dans une nouvelle vague de frappes russes sur des infrastructures énergétiques qui ont provoqué des coupures de courant à travers l'Ukraine et touché notamment Kiev.

Ces attaques interviennent alors que le président américain Donald Trump a reporté sine die sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en disant qu'il ne voulait pas de discussions 'pour rien'. Les deux dirigeants envisageaient de se retrouver à Budapest pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine.

La Russie multiplie depuis des semaines les frappes sur le réseau électrique et les infrastructures gazières en Ukraine, provoquant régulièrement des coupures de courant à l'approche de l'hiver.

Après les bombardements de la nuit, le ministère ukrainien de l'Energie a annoncé des coupures d'urgence dans 'la plupart des régions'. 'Les travaux de réparation d'urgence ont commencé là où la situation sécuritaire le permet', a-t-il ajouté.

Selon le président Volodymyr Zelensky, au moins six personnes ont été tuées dans ces frappes qui ont touché une dizaine de régions, dont une jeune mère et ses deux enfants, et 17 personnes ont été blessées.

'Une nouvelle nuit qui prouve que la Russie ne ressent pas suffisamment de pression pour mettre fin à la guerre', a dénoncé M. Zelensky, appelant les Européens et Washington à prendre 'des sanctions sévères'.

M. Zelensky est en visite en Suède mercredi, où doit être annoncé un accord d'exportation d'armes.

'Frappes brutales'

Dans la nuit, les journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu une dizaine d'explosions et vu une colonne de fumée s'élevant au-dessus de la capitale, où deux personnes ont été tuées selon le maire Vitali Klitschko.

Dénonçant des 'frappes brutales', le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga a appelé les alliés de Kiev à lui fournir des fonds, des systèmes de défense antiaérienne et des équipements pour réparer les dégâts.

'Il est temps d'abandonner les voeux pieux et de faire preuve de fermeté', a-t-il indiqué sur X, insistant lui aussi sur des 'sanctions sévères' et la saisie des avoirs russes gelés en Europe.

L'Ukraine est confrontée depuis plusieurs semaines à des coupures de courant affectant des dizaines de milliers de personnes après une campagne de frappes russes qui rappelle celles des hivers précédents. Ses capacités de production de gaz ont aussi été durement touchées.

L'armée ukrainienne vise de son côté régulièrement des raffineries de pétrole et des conduites d'hydrocarbures en Russie, une stratégie qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été.

Mercredi, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir neutralisé 33 drones ukrainiens au cours de la nuit.

'Rencontre pour rien'

Les efforts pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine, lancée en 2022, semblent pour leur part une nouvelle fois dans l'impasse.

Le président américain Donald Trump avait annoncé récemment qu'il rencontrerait Vladimir Poutine au cours des deux prochaines semaines à Budapest, en Hongrie. En parallèle, il faisait pression sur l'Ukraine pour qu'elle renonce à la région orientale du Donbass en échange de la paix, a révélé à l'AFP un haut responsable ukrainien.

Mais mardi, M. Trump a indiqué que cette réunion était reportée, expliquant ne pas vouloir d'une 'rencontre pour rien'.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont également annulé une réunion prévue pour organiser la rencontre de Budapest, dont ils avaient pourtant parlé au téléphone.

Le Kremlin avait déclaré plus tôt mardi qu'il n'y avait pas de date 'précise' pour une nouvelle rencontre Trump-Poutine.

La Russie réclame pour mettre fin à la guerre que l'Ukraine lui cède quatre régions de l'est et du sud du pays, dont ses forces occupent environ 20%, et renonce à intégrer l'Otan.

Volodymyr Zelensky s'était lui rendu vendredi à Washington, où il avait échoué à convaincre Donald Trump de lui fournir des missiles de croisière Tomahawk. A son retour en Ukraine, il avait exhorté les Occidentaux à renoncer à l'apaisement face à Moscou.

/ATS