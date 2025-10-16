Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations ...
Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Ukraine:

Photo: KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent 'bientôt' pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Selon lui, la situation actuelle n'est 'pas tenable'.

'Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours', a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois. Il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis lors alimentée par sept générateurs diesel de secours et 'des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site', selon M. Grossi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Le président de La Poste ne veut pas d'un corset plus étroit

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 03:37

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 01:25

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 21:09

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 19:03

Articles les plus lus

Scrutin sur la loi genevoise sur l'ouverture des magasins annulé

Scrutin sur la loi genevoise sur l'ouverture des magasins annulé

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 15:57

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Washington travaille avec des acteurs privés pour l'Argentine

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 19:03

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

La Fed observent une poussée des licenciements et des prix

Économie    Actualisé le 15.10.2025 - 21:09

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

La cave de l'année est à nouveau valaisanne

Économie    Actualisé le 16.10.2025 - 01:25