Ukraine: « bientôt » des réparations à Zaporijjia, espère l'AIEA

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a dit s'attendre mercredi soir à ce que les réparations commencent 'bientôt' pour rétablir l'alimentation électrique de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Selon lui, la situation actuelle n'est 'pas tenable'.

'Je continue de consulter la Russie et l'Ukraine afin que ces travaux puissent commencer dans les prochains jours', a déclaré dans un communiqué le responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Le site occupé depuis mars 2022 par les forces russes a perdu le 23 septembre la connexion au réseau pour la dixième fois. Il s'agit de la plus longue coupure totale d'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire depuis le conflit depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

La centrale, la plus grande d'Europe, est depuis lors alimentée par sept générateurs diesel de secours et 'des réparations sur les lignes électriques sont nécessaires des deux côtés de la ligne de front, à plusieurs kilomètres du site', selon M. Grossi.

/ATS