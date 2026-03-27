Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne

L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite ...
Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne

Ukraine et Arabie saoudite ont signé un accord de défense aérienne

Photo: KEYSTONE/AP/Suzanne Plunkett

L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont signé un accord de coopération à l'occasion de la visite du président Volodymyr Zelensky, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable. L'accord permettra à Kiev de partager son expérience de lutte contre les attaques de drones.

'L'objectif de l'accord est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut' pour 'contrer les Shaheds et autres drones', a-t-il précisé. Le document a été signé jeudi, a précisé un autre haut responsable à l'AFP.

/ATS
 

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