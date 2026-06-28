Ukraine: explosions à Kiev, visée par une attaque de missiles

Une attaque de missiles balistiques était en cours aux premières heures de dimanche à Kiev, selon l'armée ukrainienne et le maire de la capitale, Vitali Klitschko. Des explosions ont été entendues.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la ville fait face à une attaque de missiles balistiques. M. Klitschko a appelé la population à rester dans les abris.

La veille, deux personnes avaient été tuées par des frappes russes dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et de Soumy (nord).

Deux personnes avaient également péri dans des attaques ukrainiennes contre les villes russes de Volgograd (sud-ouest) et Belgorod (ouest), et une troisième à Horlivka, dans la région ukrainienne de Donetsk contrôlée par Moscou.

La Russie continue de viser l'Ukraine avec des bombardements quasi quotidiens depuis le déclenchement de son invasion à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

L'Ukraine a aussi intensifié ces derniers mois ses frappes, qu'elle qualifie de représailles, contre la Russie et les territoires occupés par Moscou.

/ATS