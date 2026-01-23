Ukraine: fin de la rencontre entre Poutine et l'émissaire américain

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff ...
Photo: KEYSTONE/AP/Alexander Kazakov

La rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine s'est achevée à Moscou, a annoncé le Kremlin. L'entretien a duré plus de trois heures et demie.

Steve Witkoff était accompagné du gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner. M. Poutine était pour sa part apparu aux côtés de son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov et de son émissaire pour les questions économiques internationales, Kirill Dmitriev.

