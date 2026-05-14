Ukraine: intensification des combats près des centrales nucléaires

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a exprimé sa 'profonde préoccupation' ...
Ukraine: intensification des combats près des centrales nucléaires

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a exprimé sa 'profonde préoccupation' jeudi face à l''intensification' des activités militaires à proximité de plusieurs sites nucléaires ukrainiens. Cela représente des 'risques significatifs', avertit-elle.

Au cours des dernières 24 heures, les équipes de l'AIEA ont été informées 'd'une forte augmentation de l'activité [...] avec plus de 160 UAV [drones, ndlr] recensés à proximité de sites' nucléaires, indique l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU, dans un communiqué.

'Bien que les équipes de l'AIEA n'aient signalé aucune incidence directe sur la sûreté nucléaire, le directeur général, Rafael Grossi, a exprimé sa profonde préoccupation face à de telles activités militaires', ajoute le texte.

Ces activités 'se sont intensifiées au cours des derniers jours, ce qui présente des risques significatifs sur la sûreté et la sécurité nucléaires', poursuit cette même source.

Dans ce communiqué, M. Grossi a appelé 'toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue'.

La Russie a pilonné Kiev pendant des heures jeudi, lançant des centaines de drones et des dizaines de missiles lors d'une attaque meurtrière, qui a fait des dizaines de victimes, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 280 postes à Opfikon

Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 280 postes à Opfikon

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 19:26

Nouvelle panne électrique massive à Cuba

Nouvelle panne électrique massive à Cuba

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 21:43

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 12:39

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 10:47

Articles les plus lus

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 10:47

Diplomates des Brics en Inde: Moyen-Orient et énergie au programme

Diplomates des Brics en Inde: Moyen-Orient et énergie au programme

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 11:43

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 12:39

Nouvelle panne électrique massive à Cuba

Nouvelle panne électrique massive à Cuba

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 21:43

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Le diamant « Ocean Dream » vendu 13,5 millions de francs, un record

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 10:47

Diplomates des Brics en Inde: Moyen-Orient et énergie au programme

Diplomates des Brics en Inde: Moyen-Orient et énergie au programme

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 11:43

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Bancomat dynamité à Allschwil - Auteurs en fuite

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 12:39

Déjà 9 km de bouchon au tunnel du Gothard

Déjà 9 km de bouchon au tunnel du Gothard

Économie    Actualisé le 14.05.2026 - 19:14