Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

Ukraine: la question territoriale reste « la plus problématique »

La question territoriale reste 'la plus problématique' dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué lundi un haut responsable proche du dossier. Moscou réclame le retrait des forces de Kiev d'une partie des zones sous leur contrôle.

Cette demande 'demeure et c'est la question la plus problématique', a déclaré à l'AFP ce responsable informé des derniers rounds des négociations entre Ukrainiens et Américains ce week-end. Il a précisé que Vladimir 'Poutine ne veut pas conclure d'accord sans' que 'l'Ukraine ne cède des territoires' dans le Donbass, région de l'est du pays.

Washington pousse l'Ukraine à approuver 'plus vite' un plan pour mettre fin à la guerre, mais Kiev 'ne peut pas tout accepter sans examiner les détails', a-t-il ajouté.

