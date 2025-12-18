Ukraine: pas d'accord sur les avoirs russes de l'UE

Les dirigeants européens ont échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à s'accorder sur l'utilisation des avoirs russes gelés. Ils explorent désormais une autre source de financement pour l'Ukraine, a indiqué une source européenne.

'Après de longues discussions, il est désormais clair que le prêt de réparation nécessitera davantage de travail', a affirmé cette source lors d'un sommet des dirigeants des 27 Etats membres à Bruxelles.

L'alternative explorée est un prêt relais à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, ont indiqué plusieurs sources diplomatiques à l'AFP.

L'immense majorité des pays européens veulent trouver une solution pour financer l'Ukraine au cours des deux ans à venir.

Mais ils peinent à s'accorder sur la meilleure manière de procéder.

Le chancelier allemand Friedrich Merz et la Commission européenne ont mis sur la table en septembre l'idée d'assurer ces financements en s'appuyant sur des avoirs russes gelés en Europe.

Cette semaine, Friedrich Merz était allé très loin dans la défense de cette option, allant jusqu'à dire que la crédibilité de l'UE serait 'gravement compromise' si ce mécanisme n'aboutissait pas.

Cette option a toutefois suscité l'hostilité de plusieurs pays, dont la Belgique, et n'est désormais plus privilégiée pour financer l'Ukraine dans l'immédiat.

/ATS