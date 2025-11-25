Ukraine: puissantes explosions à Kiev après une alerte aux missiles

De puissantes explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne tôt mardi matin, selon une journaliste de l'AFP. Une alerte aérienne a été déclenchée dans tout le pays.

'Il y a une menace de missiles sur toute l'Ukraine', ont prévenu les forces aériennes sur le réseau social Telegram, le chef de l'administration militaire de Kiev, Timour Tkatchenko, faisant état d'une menace de missiles balistiques.

'Des drones Shahed et des missiles de croisière ennemis sont dans les airs. Il y a également une menace de lancements de missiles balistiques et de [missiles] Kinjal', a ajouté ce responsable. La défense aérienne est déclenchée et 'abat des cibles ennemies', a-t-il précisé en demandant à la population de rester dans les abris.

Des journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs séries d'explosions et des drones, tandis que plusieurs missiles ont été abattus au-dessus de la capitale.

Eau et énergie

Le maire de Kiev Vitali Klitschko a indiqué que la distribution de l'eau et d'énergie était perturbée dans la capitale.

Une attaque russe nocturne lundi sur la ville ukrainienne de Kharkiv, dans l'est du pays, a fait quatre morts et 17 blessés. La Russie cible quasi quotidiennement le pays au moyen de drones ou de missiles, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Les infrastructures énergétiques sont particulièrement visées, faisant craindre un rude hiver en Ukraine. Kiev vise de son côté régulièrement des dépôts et raffineries de pétrole et d'autres installations côté russe.

Des responsables ukrainiens, américains et européens se sont retrouvés dimanche à Genève pour discuter du plan du président américain Donald Trump pour mettre fin au conflit en Ukraine. La version initiale du document avait suscité l'opposition de Kiev et de ses alliés européens.

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué lundi des avancées, il a estimé qu'il fallait 'beaucoup plus' pour parvenir à une 'paix réelle' avec la Russie.

/ATS