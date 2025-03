Ukraine: souffrances « impensables » pour les enfants selon l'ONU

Les souffrances pour les enfants en Ukraine depuis trois ans en raison de la guerre sont 'impensables', selon l'ONU. Vendredi à Genève, le Haut-Commissairat aux droits de l'homme a dit avoir vérifié les décès de près de 670 d'entre eux jusqu'à fin décembre dernier.

Plus de 1800 ont aussi été blessés. Mais ces chiffres sont 'probablement bien plus importants', affirme un rapport de l'agence onusienne.

'Leurs droits ont été sapés' entièrement, affirme le Haut commissaire Volker Türk. Parmi les victimes, près de 350 tués et plus de 1500 ont été blessés par la Russie dans les territoires contrôlés par l'Ukraine. Les autres se trouvaient dans ceux que Moscou occupe dans l'est du pays.

Kiev accuse aussi la Russie de génocide en raison de la déportation de milliers d'enfants depuis l'Ukraine. Le Haut-Commissariat dit avoir pu authentifier ce déplacement d'au moins 200 enfants pendant la première année de la guerre. Il se contente de mentionner des actes équivalant à des crimes de guerre. Près de 740'000 enfants sont eux des déplacés internes en Ukraine.

/ATS