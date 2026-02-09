Ukraine: une attaque aérienne russe fait un mort à Odessa

Une attaque de drones russes a tué au moins une personne à Odessa, en Ukraine, a annoncé tôt ...
Une attaque de drones russes a tué au moins une personne à Odessa, en Ukraine, a annoncé tôt lundi le chef de l'administration militaire. Selon le gouverneur régional, les forces russes 'ont attaqué massivement la région d'Odessa avec des drones de combat'.

L'opération, menée au moyen de drones de fabrication iranienne Shahed, a endommagé des logements, a rapporté le chef de l'administration militaire sur le réseau social Telegram. 'Malheureusement, des informations font état d'un mort', a-t-il écrit, précisant que les services de secours se trouvaient sur place.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les Etats-Unis voulaient que la guerre en Ukraine, lancée par l'invasion russe de février 2022, se termine 'd'ici au début de l'été, en juin', selon des propos diffusés samedi. Toujours selon le chef de l'Etat ukrainien, Washington a invité les délégations russe et ukrainienne aux Etats-Unis pour procéder à de nouvelles discussions.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, sur une cessation des hostilités.

Pour faire pression sur l'Ukraine, l'armée russe multiplie depuis des mois les frappes massives sur les infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage d'ampleur, alors que le pays connaît un hiver particulièrement froid.

/ATS
 

