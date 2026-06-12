Un Bernois de 23 ans commet 24 infractions au code de la route

Un conducteur de 23 ans devra répondre devant la justice de 24 infractions au code de la route. Une vidéo tombée entre les mains de la police cantonale bernoise a notamment révélé de nombreux excès de vitesse.

La vidéo, consultée par la police en juillet 2024, montre un conducteur roulant bien trop vite au centre de Münchenbuchsee. L'analyse des différents téléphones portables saisis dans le cadre de l'enquête a révélé de nombreuses infractions au code de la route et à la loi sur les armes.

L'homme a notamment roulé à 94 km/h dans une zone limitée à 30 km/h dans une localité, mais aussi à 248 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 100 km/h, indique vendredi le Ministère public Berne-Mittelland dans un communiqué.

La justice soupçonne aussi cet automobiliste d'avoir pris le volant à plusieurs reprises alors que son permis lui avait déjà été retiré. L'homme devra répondre de ses actes devant la justice, qui investigue encore sur d'autres infractions.

/ATS