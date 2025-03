Un Genevois nommé à la tête du MoMA à New York

Le Genevois Christophe Cherix a été nommé nouveau directeur du Musée d'art moderne de New York (MoMA). Il prendra ses fonctions en septembre.

Christophe Cherix a été élu à l'unanimité, précise l'institution dans un communiqué publié vendredi. La présidente du conseil d'administration Marie-Josée Kravis y souligne le 'brillant leadership' de M. Cherix en matière de conservation de l'art moderne et contemporain, ainsi que 'sa connaissance approfondie et sa passion pour la collection du MoMA'.

Christophe Cherix a rejoint le MoMA en 2007. Depuis, il y a organisé de nombreuses expositions, dont 'Betye Saar: Legends of Black Girl's Window' en 2019, 'Yoko Ono: One Woman Show, 1960-1971' en 2015, 'Contemporary Art from the Collection' en 2010 et 'ED RUSHA/NOW THEN' l'année dernière.

Avant de rejoindre le MoMA, Christophe Cherix avait été conservateur du Cabinet des estampes au Musée d'art et d'histoire de Genève. Agé de 55 ans, il remplacera Glenn Lowry, qui s'en ira après trois décennies à la tête de l'institution.

/ATS