Un Moldave condamné en Valais pour des dizaines de délits

Le tribunal de Martigny a condamné mercredi un Moldave à 55 mois de prison ferme et une expulsion ...
Un Moldave condamné en Valais pour des dizaines de délits

Un Moldave condamné en Valais pour des dizaines de délits

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

Le tribunal de Martigny a condamné mercredi un Moldave à 55 mois de prison ferme et une expulsion du territoire suisse de 10 ans. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'homme a reconnu une quarantaine de délits au préjudice de plus de 50 personnes ou sociétés.

Selon le dispositif publié mercredi, l'homme a été reconnu coupable de représentation de la violence, vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, pornographie, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation et divers délits à la loi sur les armes.

Entre janvier 2022 et mars 2023, l'homme a commis, seul ou non, des infractions contre le patrimoine, notamment dans les cantons du Valais (40 cas) et de Vaud. Le principal trafic de l'accusé et ses complices consistait à voler des vélos, puis à les sortir du territoire suisse et à les vendre à l'étranger, via Internet.

'Le prévenu n'a pas hésité à créer de fausses factures pour faciliter le passage de vélos volés à la frontière et à en dérober lui-même à de nombreuses reprises dans le seul but de s'enrichir', selon le Tribunal d'arrondissement de Martigny.

/ATS
 

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