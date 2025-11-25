Un Palestinien qui purifie l'eau avec des plantes primé à Genève

Le Palestinien Salah el Sadi, établi aux Etats-Unis, a lancé un système de purification des ...
Un Palestinien qui purifie l'eau avec des plantes primé à Genève

Un Palestinien qui purifie l'eau avec des plantes primé à Genève

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER

Le Palestinien Salah el Sadi, établi aux Etats-Unis, a lancé un système de purification des eaux avec des plantes pour réduire les nitrates et chlorines, notamment dans la bande de Gaza. Il a reçu mercredi un prix du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP).

Blue Filter cherche à résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, tout en garantissant une approche durable. Sans électricité et produits chimiques, il s'appuie sur les propriétés de filtration bio dans les matières organiques.

Ce système est appliqué à la sécurité alimentaire, à la consommation humaine, la santé publique et pour diminuer les maladies liées à l'eau. Le projet-pilote est testé dans plusieurs communautés à moindre coût, notamment dans la bande de Gaza. Les efforts ont permis de retirer plus de 90% des nitrates et des chlorines.

En recevant le Prix de l'innovation en termes de sécurité mondiale, doté de 10'000 francs, M. el Sadi s'est dit 'honoré' par cette validation de la possibilité d'oeuvrer à la sécurité par des solutions naturelles. Blue Filter a été lancé 'pour protéger les plus vulnérables' et garantir un accès à l'eau potable 'sûr' et 'abordable', estime-t-il. Il veut désormais étendre la portée internationale du dispositif.

/ATS
 

Actualités suivantes

Violences des seniors: un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Violences des seniors: un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 11:13

Violences des seniors: un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Violences des seniors: un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 11:15

Swissmedic, en difficulté, va supprimer 45 postes à plein temps

Swissmedic, en difficulté, va supprimer 45 postes à plein temps

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 10:37

Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Le salaire médian suisse s'est élevé à 7024 francs par mois en 2024

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 10:17

Articles les plus lus

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 24.11.2025 - 21:33

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Le Martin-pêcheur élu oiseau de l'année 2026

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 08:43

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Pertes de 350 millions de francs pour les hôpitaux suisses en 2024

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 09:41

Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

Nouvelle journée d'action de la fonction publique vaudoise

Suisse    Actualisé le 25.11.2025 - 10:11