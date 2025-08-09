Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square, a annoncé samedi ...
Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

Un adolescent ouvre le feu et blesse trois personnes à New York

Photo: KEYSTONE/FR171643 AP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Un adolescent a ouvert le feu et blessé trois personnes près de Times Square, a annoncé samedi la police de New York. Les blessés, âgés de 19 à 65 ans, sont dans un état stable. L'incident s'est déroulé vers 01h20 (0h20 en Suisse), a-t-elle précisé.

/ATS
 

