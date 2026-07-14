Un anticyclone prive la Suisse d'orages en ce début d'été

La Suisse connaît un début d'été particulièrement peu orageux, confirme MétéoSuisse. Ce phénomène s'explique par des conditions anticycloniques persistantes. La situation engendre une sécheresse marquée dans la quasi-totalité du pays.

L'impression largement répandue d'un début d'été très peu orageux est confirmée par les données. Le nombre d'éclairs enregistrés en Suisse entre le 1er avril et le 12 juillet est le plus bas depuis 2015 sur la même période, selon les informations fournies mardi à Keystone-ATS par MétéoSuisse.

Ce manque d'activité orageuse est la conséquence directe d'une situation météorologique stable depuis plusieurs semaines. Des conditions anticycloniques se maintiennent sur l'Europe de l'Ouest depuis le mois de mai. Une situation peu favorable à la formation de cellules orageuses.

Un air sec et stable

Dans un anticyclone, l'air est en effet sec et a tendance à descendre. 'Pour la formation d'orages, il faut des conditions humides et instables, c'est-à-dire une température qui diminue rapidement avec l'altitude', explique à Keystone-ATS Mikhaël Schwander, prévisionniste chez MétéoSuisse. Une telle instabilité permet les mouvements ascendants de la masse d'air qui créent les nuages et les orages.

La sécheresse actuelle des sols et de la végétation joue également un rôle. Elle limite l'humidité disponible localement par évapotranspiration, un autre facteur qui contribue habituellement à la formation de nuages.

Déficit de pluie généralisé

Le phénomène ne se limite pas à l'absence d'orages. L'anticyclone bloque également les courants d'ouest qui amènent habituellement l'humidité et les précipitations depuis l'Atlantique. En conséquence, les cumuls de pluie sont très bas sur l'ensemble du territoire.

'Au cours de trois derniers mois, les cumuls de précipitations atteignent 30 à 60% de la norme dans la plupart des régions de Suisse', indique M. Schwander. Les conditions sont extrêmement sèches dans la quasi-totalité du pays. Si des orages parviennent tout de même à se former, ils ont tendance à se développer principalement sur les reliefs, en particulier dans les Alpes et, dans une moindre mesure, le Jura.

Une tendance amenée à durer

Ce type de situation météorologique devrait devenir de plus en plus fréquent à l'avenir. Dans le contexte du réchauffement climatique, les modèles climatiques prévoient des étés plus chauds et plus secs.

La hausse des températures entraînera une augmentation de l'évapotranspiration. Combinée à une diminution des précipitations estivales, 'cela accroîtra la probabilité de sécheresses estivales', note MétéoSuisse. D'autres facteurs, comme la fonte précoce de la neige et un démarrage plus hâtif de la végétation, contribueront également à un assèchement plus rapide des sols.

/ATS