Un bancomat attaqué à Breitenbach (SO)

Un bancomat a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à Breitenbach (SO). Des fortes détonations ...
Un bancomat attaqué à Breitenbach (SO)

Un bancomat attaqué à Breitenbach (SO)

Photo: Handout Polizei Kanton Solothurn

Un bancomat a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à Breitenbach (SO). Des fortes détonations ont été entendues peu avant 04h00, souligne la police.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le bancomat et une partie du bâtiment adjacent ont été détruits par l'explosion. Il n'est pas encore possible d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts, mais personne n'a été blessé.

Les auteurs présumés ont pris la fuite en direction de Laufon (BL) à bord d'une voiture blanche, indique la police cantonale soleuroise. Ils sont parvenus à s'échapper.

Après des premières investigations menées par le Parquet soleurois, le Ministère public fédéral a pris la conduite de l'enquête. La police recherche des témoins.

/ATS
 

Actualités suivantes

Avocats des Moretti attaqués: les bâtonniers réagissent

Avocats des Moretti attaqués: les bâtonniers réagissent

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 15:14

Votations: 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

Votations: 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 10:45

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 09:13

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Articles les plus lus

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 21:27

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 09:13

Votations: 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

Votations: 5,38 millions dépensés pour les campagnes de novembre

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 10:45

Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 17:04

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 21:27

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Plainte pénale déposée contre le président Nicolas Féraud

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Suisse    Actualisé le 13.02.2026 - 09:13

Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Une grande manifestation pour dénoncer le G7 est prévue à Genève

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 13:01

Demi-tonne de cocaïne chez Nespresso: trafiquants punis à Muttenz

Demi-tonne de cocaïne chez Nespresso: trafiquants punis à Muttenz

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 16:27

Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Plusieurs programmes importants du DDPS sont en retard

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 17:04

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 12.02.2026 - 21:27