Un « braquage » au musée du Louvre, qui reste fermé dimanche

Plusieurs malfaiteurs ont dérobé dimanche matin des bijoux exposés au musée du Louvre à Paris, avant de prendre la fuite, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Les faits se sont déroulés, selon les premiers éléments de l'enquête, entre 9h30 et 9h40. Le montant du butin est en cours d'évaluation.

Les malfaiteurs, dont le nombre n'a pas été communiqué pour l'instant, seraient venus en scooter et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qui les intéressait. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière.

/ATS