Un car postal a pris feu à Chiètres (FR), des blessés

Photo: KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Un car postal a pris feu au centre de Chiètres (FR), selon une information du Blick, confirmée à Keystone-ATS par un porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Plusieurs blessés sont à déplorer.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les causes de l'incendie, précise le porte-parole. Une enquête est en cours. De plus amples informations seront dévoilées dès que la police en saura davantage.

Parmi les blessés, une personne a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l'incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place.

/ATS
 

