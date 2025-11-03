Un cas de diphtérie dans un centre fédéral d'asile à Embrach (ZH)

Un cas de diphtérie a été détecté dans le centre fédéral d'asile d'Embrach (ZH). Une personne a été hospitalisée, a indiqué lundi le département cantonal de la santé publique à Keystone-ATS.

Toutes les personnes en contact avec la personne infectée reçoivent actuellement un traitement antibiotique préventif. Une vaccination est proposée aux occupants du centre et aux membres du personnel non vaccinés, a-t-il ajouté.

La diphtérie est une maladie infectieuse provoquée par des bactéries et considérée comme pratiquement éradiquée en Suisse. Plusieurs centres d'asile ont toutefois rapporté des cas de cette maladie depuis 2022.

