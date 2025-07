Un catalogue complet des polluants contenus dans les plastiques

Afin d'endiguer la pollution due aux plastiques, un accord mondial est actuellement en négociation. Une étude internationale avec participation suisse livre le premier aperçu complet des substances chimiques potentiellement problématiques, soit plus de 4200 au total.

Cette nouvelle étude menée par une équipe internationale avec la participation du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) et de l'Institut de recherche sur l'eau Eawag montre que les plastiques contiennent bien plus de produits chimiques qu'on ne le savait jusqu'à présent.

La base de données 'PlastChem' qui accompagne l'étude comprend 16'325 produits chimiques. Parmi eux, les scientifiques en ont identifié au moins 4200 qui sont préoccupants en raison de leurs dangers pour la santé et l'environnement, selon ces travaux publiés dans la revue Nature.

Les substances chimiques préoccupantes identifiées peuvent être présentes dans tous les principaux types de plastiques, y compris les emballages alimentaires, et tous les plastiques testés peuvent en libérer.

