Un convoi égyptien à Gaza pour aider à retrouver des corps d'otages

Un convoi égyptien de véhicules et de camions transportant des engins lourds de chantier est ...
Photo: KEYSTONE/AP/Mohammed Arafat

Un convoi égyptien de véhicules et de camions transportant des engins lourds de chantier est entré dans la bande de Gaza dans la nuit de samedi à dimanche. Il doit aider à localiser les corps d’otages enlevés par le Hamas, selon des images de l’AFPTV.

Les véhicules ont été filmés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon le Times of Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a personnellement approuvé l'entrée d'une équipe égyptienne accompagnée de plusieurs véhicules d'ingénierie pour aider à localiser les corps.

'Il s'agit d'une équipe technique', a précisé le cabinet de M. Netanyahu, cité par le journal. 'Elle se rend sur place uniquement pour localiser les otages assassinés'.

Samedi soir, Al-Qahera news, une télévision liée à l'État égyptien, avait annoncé l'envoi d'une équipe égyptienne en direction de Gaza.

En attente

Deux sources militaires égyptiennes ont confirmé samedi soir à l'AFP que le convoi se trouvait au point de passage de Kerem Shalom en attendant de pouvoir entrer dans la bande de Gaza.

/ATS
 

