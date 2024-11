Un début de week-end glacial avec quelques exceptions

Après les fortes chutes de neige de ces derniers jours, la Suisse, à quelques exceptions près, a connu samedi un début de journée largement glacial. Les températures les plus basses ont été enregistrées dans les hautes Alpes et dans les trous à froid habituels.

Selon le service privé Meteonews, les températures les plus froides ont été enregistrées à Buffalora/Ofenpass en Engadine avec -18,6 degrés, sur le Corvatsch (GR) (-18,1) et sur le Jungfraujoch avec -16,5 degrés.

Des températures négatives à deux chiffres ont également été mesurées entre autres à La Brévine (NE) (-17,5) à Bivio (GR) (-15,3) et en Suisse orientale sur le Säntis (-11,8).

En revanche, des températures positives, et donc sans gel, ont été enregistrées entre autres à Altenrhein (SG) et au Bouveret (VS), au bord du Léman, avec respectivement 2,7 et 2,1 degrés.

Retour à la normale

La situation des transports publics s'est normalisée samedi dans les villes où il restait des perturbations liées à la neige et la glace. A Bâle, toutes les lignes de bus et de tram fonctionnaient à nouveau normalement samedi matin. A Berne, les trams ont aussi progressivement repris leur service.

Retour à la normale aussi pour la Poste, communique-t-elle: après les retards dus aux fortes chutes de neige, ses activités fonctionnent à nouveau comme d'habitude. Tous les transports ont pu être effectués samedi et les livreurs font leurs tournées de manière régulière.

