Un deuxième enfant décède de l'épidémie de rougeole aux Etats-Unis

Un deuxième enfant est mort de la rougeole aux Etats-Unis, victime d'une épidémie au Texas (sud). La gestion de cette maladie très contagieuse par le ministre américain de la santé, connus pour ses positions vaccinosceptiques, fait l'objet de critiques.

L'enfant est décédé jeudi dans un hôpital de Lubbock, dans le nord-ouest du Texas, d'une 'insuffisance pulmonaire due à la rougeole', ont annoncé dans un communiqué les autorités sanitaires de l'Etat. Il n'était pas vacciné contre la rougeole et ne souffrait pas de problème de santé connu.

Le ministre de la santé Robert Kennedy Jr (RFK, neveu du président JFK assassiné en 1963) s'est rendu sur place pour 'réconforter la famille' après le décès de l'enfant, une petite fille de 8 ans, a-t-il précisé dimanche sur le réseau social X.

Ce décès survient alors que plus de 600 cas de rougeole ont été recensés cette année aux Etats-Unis, dont près de 500 au Texas depuis la fin janvier. Un premier enfant non vacciné était déjà mort à Lubbock à la fin février, le premier décès lié à cette maladie en près de dix ans aux Etats-Unis.

Critiques

Les autorités de l'Etat voisin du Nouveau-Mexique (sud-ouest) avaient également annoncé au début mars que le virus de la rougeole avait été détecté chez un patient non vacciné après son décès, mais les causes de sa mort font toujours l'objet d'une enquête.

Alors que la rougeole avait été déclarée éradiquée aux Etats-Unis en 2000 grâce à la vaccination, les contaminations sont reparties à la hausse ces dernières années, à la faveur de la baisse des taux de vaccination enregistrée depuis la pandémie de Covid-19.

La gestion de l'épidémie par Robert Kennedy Jr fait l'objet de critiques de la part de professionnels de santé, qui l'accusent d'avoir minimisé la gravité de la situation et lui reprochent ses positions anti-vaccins.

Celui qui a défendu par le passé la théorie, démentie maintes fois, du lien entre le vaccin obligatoire ROR (rougeole, oreillons et rubéole) et l'autisme a semblé réviser sa position à ce sujet. Il a ainsi affirmé dimanche sur X que 'le vaccin ROR est le moyen le plus efficace de prévenir la propagation de la rougeole', tout en continuant à alimenter les doutes à leur sujet.

La rougeole est une maladie très contagieuse qui se propage par les gouttelettes respiratoires et reste dans l'air jusqu'à deux heures après le départ de la personne contaminée. La maladie provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et une éruption cutanée, mais elle peut aussi entraîner des complications graves, notamment une pneumonie, une inflammation du cerveau et la mort.

