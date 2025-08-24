Un drone ukrainien provoque un incendie dans une centrale nucléaire

L'interception d'un drone ukrainien a provoqué un incendie dans le périmètre d'une centrale ...
Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

L'interception d'un drone ukrainien a provoqué un incendie dans le périmètre d'une centrale nucléaire dans la région russe frontalière de Koursk. Le sinistre a été maîtrisé et aucun taux anormal de radioactivité n'a été mesuré, a assuré son opérateur dimanche.

Abattu peu après minuit (23h00 samedi en Suisse) par la défense antiaérienne russe, le drone 'a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire', a précisé la centrale de Koursk sur le réseau social Telegram. 'L'incendie a été éteint par les équipes de pompiers', a-t-elle ajouté, précisant qu'il n'y avait aucune victime.

L'opérateur de la centrale a indiqué que le fonctionnement de l'un de ses quatre réacteurs avait été réduit à 50% de sa capacité en raison de cette attaque.

'Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n'a pas changé et correspond aux niveaux normaux', a-t-il précisé.

Zaporijjia

La Russie a lancé une offensive militaire à grande échelle en Ukraine en février 2022 et contrôle à l'heure actuelle environ 20% de ce pays voisin, dont la Crimée, péninsule annexée en 2014.

Depuis le début des combats, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AEIA) met en garde contre le risque d'une catastrophe, notamment à la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, occupée depuis mars 2022 par la Russie.

En août de l'année dernière, le président russe Vladimir Poutine avait accusé Kiev de vouloir frapper la centrale située dans la région de Koursk, alors sous offensive ukrainienne. Les forces russes l'ont reprise au printemps.

/ATS
 

