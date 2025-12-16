Un éducateur condamné pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur d'une institution valaisanne a été condamné à 42 mois de prison ferme par le Tribunal cantonal. Il a été reconnu coupable de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il écope de 18 mois de prison de moins qu'en première instance.

Entre 2003 et 2007, un élève et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité au sein d'une institution où l'adolescent dormait en semaine. Le jeune homme recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.

En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation.

Le prévenu a également été jugé dans une seconde affaire. Il était accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans. Dans ce cas, la procédure a été classée pour cause de prescription.

/ATS
 

