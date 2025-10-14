Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur d'une institution valaisanne a comparu mardi devant le Tribunal cantonal à Sion ...
Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant

Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Un éducateur d'une institution valaisanne a comparu mardi devant le Tribunal cantonal à Sion. Il est accusé de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Ministère public a plaidé pour que sa condamnation à 5 ans de prison soit confirmée.

Un enfant a été scolarisé entre 2003 et 2007 au sein d'une institution du Valais romand, où il dormait en semaine. Durant ces années, l'élève et son éducateur référent ont tissé une relation de grande proximité. Le jeune recevait divers habits de la part de son aîné, afin de lui ressembler physiquement. Il lui a également adressé de nombreux messages affectueux et des marques de tendresse.

En 2020, le jeune homme s'est présenté à la Police cantonale, afin de dénoncer des actes d'ordre sexuel subis durant son enfance, soit une cinquantaine de fellations et de séances de masturbation.

Le prévenu doit répondre d'actes d'ordre sexuel dans une seconde affaire. Il est accusé d'avoir palpé les parties intimes et d'avoir caressé le torse et les cuisses d'un autre enfant de moins de 16 ans,

/ATS
 

Actualités suivantes

Beat Jans craint un excès de bureaucratie dans les rapatriements

Beat Jans craint un excès de bureaucratie dans les rapatriements

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 17:15

Implant cornéen développé en Suisse à partir d'une imprimante 3D

Implant cornéen développé en Suisse à partir d'une imprimante 3D

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 16:39

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 14:03

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 11:47

Articles les plus lus

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 10:35

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 11:47

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 14:03

Implant cornéen développé en Suisse à partir d'une imprimante 3D

Implant cornéen développé en Suisse à partir d'une imprimante 3D

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 16:39

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 09:19

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 10:35

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Diocèse de Sion: une task force pour redresser les finances

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 11:47

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Un comité contre l'initiative pour un service citoyen

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 14:03

Le frère de la présidente de la Confédération est décédé

Le frère de la présidente de la Confédération est décédé

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 05:47

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 09:19

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Il y a 25 ans, un torrent de boue semait la mort à Gondo

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 09:21

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Une initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine

Suisse    Actualisé le 14.10.2025 - 10:35