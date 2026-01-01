Un grand cortège en route vers l'avenir jurassien de Moutier

Des milliers de personnes ont participé à Moutier à un cortège aux flambeaux dans le cadre ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des milliers de personnes ont participé à Moutier à un cortège aux flambeaux dans le cadre des festivités marquant le transfert de la ville dans le canton du Jura. Des membres du groupe Bélier ouvraient le cortège qui a parcouru la cité pour gagner l'Hôtel de ville.

Aux 1200 convives du banquet sont venues se joindre de nombreuses personnes tout au long du parcours. Les membres du groupe Bélier étaient en tête et ont lancé de nombreux slogans tout au long de la marche, entre le Forum de l'Arc et l'hôtel de ville.

'Moutier, bernois, plus jamais', a par exemple scandé la foule. D'autres slogans appelaient à continuer la lutte pour que le Jura bernois rejoigne lui aussi le canton du Jura. 'Ce n'est qu'un début, continuons le combat', 'Pour nous, demain, un seul Jura' ou 'Jura sud, Jura libre', a par exemple lancé la foule.

Les participants au banquet avaient reçu des torches et des briquets. Des drapeaux du Jura et de Moutier ont aussi été distribués. Certains militants ont également allumé fumigènes, pétards et feux d'artifice.

Un spectacle son et lumière va accompagner les derniers instants de la cité prévôtoise dans le canton de Berne. La foule entamera ensuite le compte à rebours et nul doute qu'une clameur va marquer le passage dans le canton du Jura.

/ATS
 

