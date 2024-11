Un « groupe d'accompagnement » pour le projet du Gornerli

Un 'groupe d'accompagnement' s'est constitué pour faire avancer au plus vite le projet du Gornerli au-dessus de Zermatt (VS). Le plus grand projet du pays en matière hydraulique pourrait voir le jour en 2031.

'Le Gornerli est une pièce centrale du puzzle de l'avenir énergétique suisse', a rappelé Albert Rösti, vendredi à Viège, lors de la présentation de ce groupe d'accompagnement. Le conseiller fédéral s'est dit 'très heureux' de constater une 'volonté de travailler main dans la main et de faire en sorte que le Gornerli entre en exploitation au plus vite.'

Le Gornerli est le plus important des 16 projets identifiés en 2021 lors de la table ronde chapeautée par la Confédération et consacrée à l'énergie hydraulique. Il devrait permettre de transférer 650 GWh d'électricité de l'été vers l'hiver en utilisant les centrales de production existantes de la Grande Dixence.

En plus d'augmenter la production d'énergie, le projet Gornerli doit permettre de fournir en eau toute la région et de protéger Zermatt, le Mattertal, le Val d'Hérens et le Rhône contre les crues.

Planification 'sur la bonne voie'

Outre Albert Rösti, le conseiller d'Etat valaisan Roberto Schmidt ainsi que des représentants de communes et de Grand Dixence SA ont participé à la première réunion de ce 'groupe d'accompagnement'.

Celui-ci a pour objectif 'd'accélérer la réalisation de la retenue à buts multiples du Gornerli, au travers d'une bonne coordination et d'une démarche concertée entre les autorités, les concédants, le concessionnaire et les différents groupes d'intérêts', résume Grand Dixence SA dans un communiqué.

La société ajoute qu'elle implique, au sein d'un autre groupe d'accompagnement, diverses organisations de protection de la nature et du paysage, mais aussi la Fédération suisse de pêche et des organisations touristiques.

Selon Amédée Murisier, président du conseil d’administration de Grande Dixence SA, la planification est 'sur la bonne voie.' L'avant-projet technique est terminé et la planification du projet de construction est en cours. Il a été inscrit dans le plan directeur cantonal.

'Nous devons maintenant tous nous mobiliser pour le faire avancer rapidement. Ce projet peut encore voir le jour en 2031 si toutes les parties prenantes suivent un processus rigoureux et travaillent en étroite collaboration', assure Amédée Murisier, cité dans le communiqué.

/ATS