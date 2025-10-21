Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles le nouveau compagnon de sa femme en 2023 devant une station-service à Sonceboz (BE) s'est ouvert mardi au tribunal de Moutier. L'accusé n'aurait pas supporté que sa femme le quitte pour un autre homme.

L'auteur présumé des coups de feu avait pris la fuite après son geste. La police cantonale bernoise avait lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était finalement rendu le même jour à un poste de douane à Bâle.

Les deux hommes se connaissaient, la victime âgée de 57 ans était le nouveau compagnon de la femme du prévenu, la mère de ses cinq enfants. L'accusé ne supportait pas que son épouse veuille divorcer, selon l'acte d'accusation.

L'accusé arrivé au tribunal menottes aux mains et chaîne aux pieds doit répondre d'assassinat, éventuellement de meurtre, de contrainte, d'injures et de voies de fait. Le verdict, rendu par un tribunal collégial de cinq juges, sera rendu le 4 novembre. L'assassinat est sanctionné d'une peine d'au moins dix ans.

