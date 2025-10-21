Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles le nouveau compagnon de sa femme ...
Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le procès d'un homme accusé d'avoir abattu de cinq balles le nouveau compagnon de sa femme en 2023 devant une station-service à Sonceboz (BE) s'est ouvert mardi au tribunal de Moutier. L'accusé n'aurait pas supporté que sa femme le quitte pour un autre homme.

L'auteur présumé des coups de feu avait pris la fuite après son geste. La police cantonale bernoise avait lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver le fuyard qui s'était finalement rendu le même jour à un poste de douane à Bâle.

Les deux hommes se connaissaient, la victime âgée de 57 ans était le nouveau compagnon de la femme du prévenu, la mère de ses cinq enfants. L'accusé ne supportait pas que son épouse veuille divorcer, selon l'acte d'accusation.

L'accusé arrivé au tribunal menottes aux mains et chaîne aux pieds doit répondre d'assassinat, éventuellement de meurtre, de contrainte, d'injures et de voies de fait. Le verdict, rendu par un tribunal collégial de cinq juges, sera rendu le 4 novembre. L'assassinat est sanctionné d'une peine d'au moins dix ans.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich

Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 10:38

Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich

Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 10:41

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 09:18

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 21:35

Articles les plus lus

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 18:23

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 21:35

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 09:18

Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Un homme accusé d'assassinat devant les juges à Moutier (BE)

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 09:43

Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 17:25

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 18:23

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 21:35

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Suisse    Actualisé le 21.10.2025 - 09:18

La ville de Zurich veut prolonger la vente régulée de cannabis

La ville de Zurich veut prolonger la vente régulée de cannabis

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 10:37

Les Alpes perdent jusqu'à 8 cm de neige tous les dix ans

Les Alpes perdent jusqu'à 8 cm de neige tous les dix ans

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 11:11

Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 17:25

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez

Suisse    Actualisé le 20.10.2025 - 18:23