Un homme blesse trois personnes à la gare de Winterthour (ZH)

Un homme a agressé et blessé à l'arme blanche trois personnes jeudi matin à la gare centrale de Winterthour (ZH). L'auteur présumé, un Suisse âgé de 31 ans, a pu être arrêté par la police.

L'agression s'est produite peu après 8h30, indique jeudi la police cantonale zurichoise. Les trois personnes blessées, âgées de 28, 43 et 52 ans, sont des Suisses. Elles ont toutes trois été transportées à l'hôpital.

Une personne est grièvement blessée, les deux autres ont des blessures moyennement graves, a précisé un porte-parole de la police à la presse locale. Le service de protection et de secours de Zurich et celui de l'hôpital de Winthertour ont été mobilisés.

Le mobile de l'agresseur fait l'objet d'une enquête en cours. Sur place, la police cantonale de Zurich, la police municipale de Winterthour ainsi que la police des transports des CFF sont intervenues.

/ATS