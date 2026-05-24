Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland (AUS)

Un homme de 39 ans est mort dimanche dans le nord-est de l’Australie après une attaque de requin ...
Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland (AUS)

Un homme meurt après une attaque de requin dans le Queensland (AUS)

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Baker

Un homme de 39 ans est mort dimanche dans le nord-est de l’Australie après une attaque de requin survenue dans l’État du Queensland. La victime a succombé à ses blessures après avoir été sortie de l’eau.

Les services d’urgence sont intervenus peu avant midi à Hull River Heads, dans le Queensland, selon la police locale. L’attaque s’est produite au niveau du banc de sable Kennedy, où l’homme se trouvait dans l’eau.

La victime a été ramenée sur une rampe de mise à l’eau après l’attaque, mais n’a pas survécu à ses blessures. Le service de secours Queensland Ambulance a indiqué qu’il était décédé sur place.

/ATS
 

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