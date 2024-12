Un hôpital de Gaza affirme être de nouveau visé par Israël

Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza, a affirmé que son établissement était toujours visé lundi par des frappes israéliennes, ce que dément l'armée. Il a appelé à l'aide de la communauté internationale 'avant qu'il ne soit trop tard'

'Les bombardements n'ont pas cessé de la nuit, des maisons et des bâtiments ont été détruits à proximité. Depuis ce matin, l'hôpital est visé par des bombes lâchées par des drones, qui continuent de menacer nos réserves en carburant et en oxygène', a indiqué le Dr Hossam Abou Safiya dans un communiqué.

'La situation est extrêmement grave et nécessite une intervention internationale de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard', a-t-il ajouté.

Armée pas au courant

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a répondu ne pas avoir connaissance 'de la moindre frappe sur l'hôpital Kamal Adwan au cours de la nuit'.

Elle avait déjà déclaré la même chose dimanche après un premier appel à l'aide du directeur de l'établissement, au sein duquel 91 patients sont actuellement traités selon lui.

'Menace constante'

'Nous sommes confrontés chaque jour à une menace constante. Les bombardements continuent à arriver de partout', a insisté le Dr Hossam Abou Safiya. 'Le monde doit comprendre que notre hôpital est ciblé avec l'intention de tuer et de déplacer des gens par la force'.

Le directeur a avancé avoir reçu dimanche, à l'aube, l'ordre d'évacuer l'établissement immédiatement, ce que n'ont pas confirmé les autorités israéliennes.

L'un des 2 hôpitaux encore opérationnels

Situé à Beit Lahia, l'hôpital Kamal Adwan est l'un des deux seuls encore opérationnels dans le nord de la bande de Gaza, territoire palestinien ravagé par plus d'un an de guerre entre le Hamas et Israël.

La Défense civile de Gaza avait fait état le 6 décembre de bombardements meurtriers autour de l'hôpital et de tirs directs en sa direction. L'armée israélienne avait démenti.

/ATS