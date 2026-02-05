Un hôtel fermé pour non conformité aux mesures contre les incendies

Un hôtel de la station de Crans-Montana subit une fermeture immédiate de la part de la commune du Haut-Plateau. L'établissement a été jugé non-conforme aux mesures de lutte contre les incendies. L'Office cantonal du feu a validé la démarche.

A l'occasion d'une visite effectuée le 4 août 2025 par la commune de Crans-Montana, plusieurs manquements concernant les mesures préventives contre les incendies en lien avec la loi et l’ordonnance en vigueur ont été signalés aux gérants de l'établissement. 'Malgré plusieurs rappels, la commune a constaté que les mises en conformité demandées n’ont pas été réalisées', explique-t-elle, jeudi après-midi, dans un communiqué. Un dernier délai avait été fixé le 16 décembre 2025, au 15 janvier 2026, en vain.

Sur proposition de son chargé de sécurité, la commune de Crans-Montana a décidé de préaviser la fermeture de l’hôtel. L’Office cantonal du feu (OCF) a pris connaissance de la mesure envisagée et a informé être en accord avec celle-ci, après s’être rendu sur place, ce mercredi, en présence du chargé de sécurité communal.

Solutions pour les clients impactés

La décision de fermeture de l’établissement a été entérinée par le Conseil communal, ce jeudi et la police a été mandatée pour faire exécuter immédiatement la décision.

Crans-Montana Tourisme & Congrès (CMTC) s’est tout de suite mis à disposition pour soutenir l’hôtel afin de reloger ses clients dans les meilleures conditions. Ceux-ci se voient proposer par l’Office du tourisme une solution de replacement dans un établissement hôtelier équivalent afin de leur permettre de poursuivre leur séjour.

D’autre part, les exploitants de l’hôtel ont été formellement sommés par la commune d’informer immédiatement l’ensemble de leurs futurs clients de la fermeture. Ceux-ci pourront également s’adresser à CMTC qui sera à leur service pour les conseiller en vue de trouver un autre logement.

/ATS