Un immeuble s'effondre à Athènes, recherches de victimes en cours

Un immeuble d'habitation s'est effondré mardi à Athènes et des recherches étaient en cours pour secourir d'éventuelles personnes coincées sous les décombres, a annoncé à l'AFP un responsable des pompiers grecs.

'Des équipes de pompiers sont sur place pour secourir des personnes éventuellement piégées' après l'effondrement de ce petit immeuble du quartier de Petralona, proche du centre de la capitale grecque, a précisé ce responsable du bureau de presse des pompiers.

Des travaux de construction étaient en cours sur un terrain avoisinant et pourraient être à l'origine de cet effondrement qui s'est déroulé graduellement, a expliqué Andreas Grammatikoyannis, vice-maire chargé de la protection civile d'Athènes, sur la chaîne de télévision publique ERT.

Selon ERT, les habitants de cet immeuble de quatre étages, situé à environ 1 km du site antique de l'Acropole, ont réussi à sortir à temps.

Dans un premier temps, des médias, dont l'agence de presse ANA, avaient fait état de quatre résidents portés disparus.

Les images diffusées en direct montraient les débris de balcons de ce bâtiment comportant sept appartements ainsi que des secouristes et des chiens s'activant pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes.

Cinq responsables de ce chantier ont été interpellés et sont interrogés par la police, selon la même source.

/ATS