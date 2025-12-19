Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi ...
Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Photo: Keystone/PETER SCHNEIDER

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.

L'alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne, interrogé par Keystone-ATS. Le bâtiment est actuellement encore en cours d'aération.

Il n'y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l'Assemblée fédérale.

/ATS
 

