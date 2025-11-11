Un léopard rend visite à l'ambassade de Suisse à Katmandou

Le site de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, a connu une visite surprise. Un léopard ...
Un léopard rend visite à l'ambassade de Suisse à Katmandou

Un léopard rend visite à l'ambassade de Suisse à Katmandou

Photo: KEYSTONE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Le site de l'ambassade de Suisse à Katmandou, au Népal, a connu une visite surprise. Un léopard de 4 ans y a été récupéré lors d'une opération de sauvetage menée conjointement par le National Trust for Nature Conservation, la police népalaise et le service des forêts.

On ne sait pas encore d'où venait le félin et comment il est arrivé à l'ambassade, mais il est probable qu'il soit venu du corridor de la rivière Nakkhu, situé à proximité, et qu'il ait cherché refuge contre l'activité humaine sur le terrain de l'ambassade, explique Gobinda Prasad Pokharel, responsable de la protection de la nature au National Trust for Nature Conservation, aux médias locaux. SRF a rapporté l'information mardi.

Le léopard s'était caché dans une ruelle étroite sur le site de l'ambassade. Il a été anesthésié puis emmené au zoo pour y recevoir des soins et être mis en observation. L'ambassadrice suisse Danielle Meuwly a remercié les forces d'intervention sur la plateforme X: 'Grâce à votre engagement, cette opération de sauvetage a pu être menée à bien'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Valais veut introduire l'usage des caméras piétonnes dans la loi

Le Valais veut introduire l'usage des caméras piétonnes dans la loi

Suisse    Actualisé le 11.11.2025 - 11:45

Le Valais veut introduire l'usage des caméras piétonnes dans la loi

Le Valais veut introduire l'usage des caméras piétonnes dans la loi

Suisse    Actualisé le 11.11.2025 - 11:47

Plus de 90% de femmes victimes dans les homicides au sein du couple

Plus de 90% de femmes victimes dans les homicides au sein du couple

Suisse    Actualisé le 11.11.2025 - 10:57

Plus de 90% de femmes victimes dans les homicides au sein du couple

Plus de 90% de femmes victimes dans les homicides au sein du couple

Suisse    Actualisé le 11.11.2025 - 11:00

Articles les plus lus