Un loup probablement braconné retrouvé mort aux Grisons

Un loup probablement victime de braconnage a été retrouvé lundi dans la vallée grisonne de ...
Un loup probablement braconné retrouvé mort aux Grisons

Un loup probablement braconné retrouvé mort aux Grisons

Photo: KEYSTONE/DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Un loup probablement victime de braconnage a été retrouvé lundi dans la vallée grisonne de Poschiavo. Le prédateur présentait une blessure par balle. Une procédure pénale est ouverte.

Aucun loup ne peut actuellement être abattu dans le Val Poschiavo, écrit mardi l'Office de la chasse et de la pêche des Grisons dans un communiqué. Les premières investigations menées par le garde-chasse montrent qu’il a été mortellement blessé par balle. La police cantonale a immédiatement ouvert une enquête.

Le canidé mort est un mâle. Sa dépouille a été transférée à l’institut responsable des autopsies de l’Université de Berne pour une analyse médico-légale et biologique plus approfondie. Un test génétique est réalisé au Laboratoire de biologie de la conservation de l’Université de Lausanne.

Ces analyses devraient fournir des indices sur le déroulement des faits, ajoutent les autorités grisonnes.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'éducation sans violence inscrite dans le code civil

L'éducation sans violence inscrite dans le code civil

Suisse    Actualisé le 09.09.2025 - 08:49

Rentes mensuelles de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Rentes mensuelles de 30 ans décrochée à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 22:39

Gaza: les sénateurs envoient un signal mais refusent des sanctions

Gaza: les sénateurs envoient un signal mais refusent des sanctions

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 20:55

Lausanne: le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré

Lausanne: le chauffard qui a foncé dans la foule a été libéré

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 18:31

Articles les plus lus

Valais: un randonneur se tue à la Pointe du Crêt

Valais: un randonneur se tue à la Pointe du Crêt

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 11:57

Paralysie médullaire: une stratégie pour améliorer l'inclusion

Paralysie médullaire: une stratégie pour améliorer l'inclusion

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 12:13

L'Etat de Fribourg économisera finalement 405 millions en trois ans

L'Etat de Fribourg économisera finalement 405 millions en trois ans

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 13:33

Poursuites du ministère public zurichois contre « Junge Tat »

Poursuites du ministère public zurichois contre « Junge Tat »

Suisse    Actualisé le 08.09.2025 - 17:39