Un loup surpris en train de remonter un piège à crabes

Un loup a été surpris dans l'ouest du Canada en train de remonter à la surface de l'eau un piège à crabes pour se nourrir. Il a provoqué la stupéfaction des chercheurs qui ont capturé ce comportement en vidéo.

Dans une région reculée de la province de Colombie-Britannique, une louve a été filmée en train de tirer avec les dents les lignes d'un casier à crabes immergé, puis de saisir un gobelet contenant un appât.

'Je n'en croyais pas mes yeux', a déclaré Kyle Artelle, biologiste en environnement à la State University of New York, en référence au comportement 'méticuleusement chorégraphié' en plusieurs étapes de cette louve. Selon les chercheurs, cette approche sophistiquée serait 'potentiellement la première utilisation connue d'outils chez les loups sauvages'.

La découverte, détaillée dans la revue Ecology and Evolution, étonne les chercheurs, qui avaient installé des caméras en pleine nature afin de déterminer pourquoi et comment des casiers à crabes étaient régulièrement endommagés dans cette région côtière.

Depuis plusieurs années, des pièges sont immergés dans les eaux profondes de ce secteur dans le cadre d'un programme visant à éradiquer les crabes verts, une espèce invasive.

Du temps pour expérimenter

Les chercheurs, en collaboration avec la Première Nation Heiltsuk, un peuple autochtone local, avaient remarqué que les pièges avaient été traînés sur le rivage et que l'appât avait été retiré. Ils avaient d'abord suspecté un prédateur marin. Le mystère a été résolu peu de temps après l'installation des caméras, en mai 2024.

'Cette louve est apparue, a vu un flotteur et savait que ce flotteur était attaché à un piège. Elle savait comment tirer le piège, et savait que si elle tirait le piège sur la plage, elle pourrait obtenir de la nourriture...', a expliqué M. Artelle, décrivant un comportement 'vraiment intelligent, vraiment incroyable et sophistiqué'.

Selon les chercheurs, la louve pourrait avoir compris comment ramener le casier sur la rive par essais et erreurs. Ils ont souligné que, dans cette région reculée, les loups sont moins exposés aux dangers, dont ceux posés par les humains, et qu'ils ont par conséquent plus de temps pour expérimenter.

