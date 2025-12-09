Un manipulateur a dû répondre de plusieurs viols devant la justice

Un Fribourgeois de 27 ans installé en Valais a répondu de viols et d'actes d'ordre sexuel, commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, mardi devant le Tribunal de Monthey. Il risque huit ans de prison ferme.

L'inculpé est accusé d'avoir maltraité cinq ex-petites amies entre 2016 et 2024. Son modus operandi était à chaque fois identique. Il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

L'homme est également prévenu pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injures, contrainte, remise de stupéfiants à des mineurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants principalement pour consommation de haschich. La procureure Léa Manzione a plaidé pour une peine de huit ans de prison de ferme, l'avocate du prévenu Audrey Wilson-Moret pour un acquittement des faits les plus graves. Le verdict sera connu mardi soir.

