Un mort après une frappe de drone ukrainienne à Sébastopol

Un homme est mort après une frappe ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de jeudi à vendredi ...
Un mort après une frappe de drone ukrainienne à Sébastopol

Un homme est mort après une frappe ukrainienne à Sébastopol dans la nuit de jeudi à vendredi, ont annoncé les autorités russes. Elles ont affirmé avoir abattu 16 drones.

'En raison de l'attaque des forces armées ukrainiennes contre Sébastopol, un homme a été tué [...] Il a été blessé à la tête et à la poitrine par des éclats provenant des débris de l'avion sans pilote abattu', a expliqué Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol, important port de Crimée, annexée en 2014.

Mardi, les autorités russes avaient indiqué avoir détruit plus de 150 drones ukrainiens, dont 38 sur la Crimée.

En réponse aux bombardements russes sur son territoire depuis quatre ans, l'Ukraine envoie chaque nuit des drones en direction de la Russie, ciblant particulièrement les infrastructures énergétiques.

Des pourparlers se sont tenus cette semaine à Genève entre La Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis, qualifiés de 'difficiles' par Moscou comme par Kiev. Ils se sont achevées sans percée tangible.

A la mi-février, Moscou contrôlait totalement ou partiellement 19,5% du territoire ukrainien, contre 18,6% un an plus tôt. Environ 7% - la Crimée et une partie du Donbass - étaient déjà sous contrôle russe avant l'invasion massive lancée en février 2022.

/ATS
 

