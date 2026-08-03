Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Un motard s'est blessé dimanche à Berne lors d'une représentation du cirque Knie. Par précaution ...
Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Un motard se blesse lors d'un numéro au cirque Knie

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Un motard s'est blessé dimanche à Berne lors d'une représentation du cirque Knie. Par précaution, plusieurs autres artistes ont subi un contrôle médical. Tous ont pu quitter l'hôpital dimanche soir.

'Une collision s'est produite lorsque l'un des pilotes est sorti du parcours prévu', a expliqué à Keystone-ATS la porte-parole du cirque Livia Longo. L’accident s'est produit dans le 'Globe of Speed'.

Dans ce numéro, plusieurs motards effectuent des tours à l’intérieur d’une sphère métallique. Selon un témoin, 'cela s’est produit à la fin du numéro, alors que huit motos se trouvaient dans le globe. Toutes se sont alors retrouvées les unes sur les autres'.

'Il y a eu une erreur de pilotage due à un bref moment d’inattention', a ajouté Livia Longo. Aucun des motocyclistes sud-américains n’a été gravement blessé. Tous se portent bien, compte tenu des circonstances. L’un des pilotes a reçu des soins pour des blessures légères.

Numéro annulé

L'accident s'est produit lors de la réprésentation de l'après-midi. Le spectacle de motos n’était plus au programme de la soirée, mais il ne sera pas supprimé.

L'incident fera l’objet d’un examen afin d'établir précisément le déroulement des faits. Les procédures de sécurité en place sont constamment réévaluées, a ajouté la porte-parole.

/ATS
 

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